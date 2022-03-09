В Нефтеюганске подозревается 53-летний мужчина в превышении самообороны

В Нефтеюганске возбудили уголовное дело в отношение 53-летнего мужчины. Он подозревается в превышение пределов необходимой обороны. По предварительной информации, обвиняемый пытался защититься от своего ранее неоднократно судимого знакомого и нанес удар ножом в грудь, после чего тот скончался.

«8 марта 2022 года около 19 часов в квартире одного из домов 10 микрорайона города Нефтеюганска во время распития алкоголя между подозреваемым и ранее неоднократно судимым его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес несколько ударов металлической палкой в область головы и других частей тела подозреваемому, причинив ушибленные раны головы и грудной клетки, а также травмы других частей тела. Когда агрессивный мужчина схватил нож, подозреваемый, желая предотвратить дальнейшее противоправное поведение, выхватил нож и, превышая пределы необходимой обороны, нанес обидчику удар в область груди, от чего тот скончался на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по Югре.

На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.