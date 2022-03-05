Вор украл у нефтеюганца майнинг-ферму и продал

У жителя Нефтеюганска украли майнинг-ферму на сумму свыше 2,7 миллионов рублей. По версии следствия, злоумышленник проник в гараж своей жертвы в декабре 2021 года. Всего было похищено 13 единиц оборудования, часть из которого похититель успел продать.

«Сотрудниками полиции злоумышленник был установлен, обнаружена часть похищенной техники, которая возвращена собственнику. Свою вину мужчина признал полностью. Материалы уголовного дела направлены в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу. Потерпевшим в ходе расследования уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением», – рассказали в прокуратуре Югры.