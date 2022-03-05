ТРК «Юганск» сообщили о смерти своей журналистки

Сегодня, 5 марта, во время прямого эфира скончалась журналистка ТРК «Юганск». Ей было 28 лет. У девушки остались муж и маленький ребенок.

«Сегодняшнее утро стало потрясением для всей нашей телерадиокомпании. Не стало нашей замечательной коллеги, тележурналиста, ведущей новостей и автора проекта «Мама в теме» Кристины Кочеровой. Она умерла во время прямого эфира на радио. Ей исполнилось всего 28 лет, она была полна идей и желания творить. Кристина навсегда останется в наших сердцах молодой, красивой, талантливой и живой. Коллектив ТРК «Юганск» скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким», – сообщили в социальных сетях телерадиокомпании.