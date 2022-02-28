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В Нефтеюганске построят приют для бездомных собак

Приют для бездомных собак в Нефтеюганске построят в западной промзоне

В Нефтеюганске построят приют для бездомных собак
Фото: pixabay.com

Приют для бездомных собак в Нефтеюганске построят в западной промзоне, сообщила глава города Эльвира Бугай корреспондентам «Югра ТВ». Перед запуском строительства объекта она посетила другой приют «Дорога домой» в поселке Белый Яр Сургутского района, чтобы обменяться опытом с местными специалистами.

Именно туда сейчас отвозят безнадзорных животных из Нефтеюганска, Сургута и Пыть-Яха. Всего в приюте размещены 600 собак. За ними следят 30 сотрудников, в их числе – ветеринары, кинологи и диспетчер, который собирает информацию о местонахождении четвероногих.

Напоминаем, в Сургуте также планируют построить приют для бездомных собак.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 56, комментариев: 0

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