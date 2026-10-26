В Сургуте ограничат водоснабжение десятков домов 28-30 октября

В Сургуте 28-30 октября временно снизят параметры холодного и горячего водоснабжения, а часть домов на несколько часов полностью останется без воды. Ограничения затронут улицы Маяковского, Быстринскую, Пушкина, 30 лет Победы, Профсоюзов и проспект Мира.

Как сообщили в городском Горводоканале, работы проведут Городские тепловые сети на транзитных коммуникациях, которые не принадлежат предприятию.

28 октября с 9:00 до 12:00 параметры водоснабжения снизят на ЦТП-98 из-за замены узла учета электроэнергии. Ограничения затронут дома:

Быстринская, 20, 20/1 и 20/3;

30 лет Победы, 39, 41/1, 41/2 и 44/1;

детский сад № 26 на Быстринской, 20/4;

школу «Перспектива» на 30 лет Победы, 39/2.

С 23:00 29 октября до 6:00 30 октября параметры воды снизят на ЦТП-45 из-за гидропневматической промывки трубопроводов. В перечень вошли жилые дома на Маяковского, 27, 33/2, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49 и 49/1, а также на Пушкина, 14, 14/1 и 18/1. Ограничения также коснутся магазинов, кафе, колледжа, почты, развлекательного и бытового центров на улицах Маяковского и Профсоюзов.

В это же время работы пройдут на ЦТП-41. С 23:00 29 октября до 2:30 30 октября воду отключат полностью, после чего до 6:00 ее параметры будут снижены. Ограничения затронут следующие дома:

Маяковского, 9, 9а, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 16/1 и 18;

30 лет Победы, 19б;

проспект Мира, 40, 40/1, 42, 42/2, 44 и 44б.

Горводоканал предупредил, что сведения о работах с 26 октября по 1 ноября могут дополняться по мере поступления информации от владельцев сетей и управляющих компаний.