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В Сургуте 11-летний мальчик решил вылечиться от аллергии ударной дозой «Супрастина». Его пришлось откачивать врачам

Врачи Сургута спасли 11-летнего ребенка после передозировки «Супрастином»

В Сургуте 11-летний мальчик решил вылечиться от аллергии ударной дозой «Супрастина». Его пришлось откачивать врачам
Фото vk.ru/surgutkpc86

В Сургуте врачи спасли 11-летнего подростка, который самостоятельно принял сразу пять таблеток «Супрастина» после появления сыпи и сильного зуда. Ребенка экстренно доставили в Центр охраны материнства и детства, сообщает медучреждение.

После приема препарата состояние подростка стало быстро ухудшаться. У него появились сильное головокружение, слабость, шаткость походки и нарастающая сонливость. Родители вызвали скорую помощь, медики промыли ребенку желудок и доставили его в стационар.

В Центре пояснили, что такая дозировка «Супрастина» для 11-летнего ребенка является критической. При сильной передозировке антигистаминный препарат может угнетать центральную нервную систему, вызывать нарушение координации, потерю сознания и остановку дыхания.

Сутки подросток провел в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. После стабилизации состояния его перевели в педиатрическое отделение №1. Сейчас ребенок уже выписан домой в стабильном состоянии.

«Даже самые привычные лекарства из домашней аптечки в руках ребенка могут мгновенно превратиться в смертельную опасность. Главное правило, которое должен четко усвоить каждый ребенок и подросток: о любом недомогании нужно сразу сказать взрослым, а не пытаться справиться с ним самостоятельно», — подчеркивает президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

В Центре напоминают родителям о необходимости хранить лекарства в недоступных для детей местах и объяснять подросткам, что принимать препараты самостоятельно нельзя. При появлении сыпи, зуда, боли или других симптомов специалисты советуют обращаться к взрослым и врачу.

На днях в Сургуте местная жительница попала в ДТП с участием электросамоката, и ей пришлось собирать кость по частям.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 281, комментариев: 0
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