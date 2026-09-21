Владимир Путин наградил замгубернатора Югры медалью «За заслуги перед Отечеством»

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

Указ №667 президент России Владимир Путин подписал 18 сентября. В документе указано, что государственная награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Азат Ислаев с февраля 2022 года курирует в правительстве округа строительный и дорожно-транспортный блок. В его ведении находятся Департамент строительства и архитектуры, Департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также Гостехнадзор Югры. Он координирует бюджетные стройки, развитие и содержание дорожной сети, работу общественного транспорта и технический надзор.

Не так давно его полномочия были расширены — губернатор решил передать в ведомство его департамента полномочия в сфере контроля над строительством, окончательно это изменение вступит в силу 2 ноября.