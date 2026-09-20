В Сургуте работают «Палатки здоровья»

На улицах Сургута развернули сеть временных пунктов экспресс-диагностики, где горожане могут оперативно оценить состояние здоровья и привиться от сезонных инфекций. Площадки открылись в рамках масштабного семейного фестиваля «Югра вместе!» и будут принимать посетителей до 20 сентября включительно.

Медицинские локации, получившие название «палатки здоровья», ориентированы прежде всего на экономию времени работающих сургутян. Формат позволяет сдать ключевые анализы и пройти осмотр без предварительной записи и длительного ожидания в очередях.

В перечень бесплатных медицинских услуг входят замеры артериального давления, определение внутриглазного давления, антропометрия, а также быстрые тесты на концентрацию сахара и холестерина в крови. Кроме того, здесь ведут прием дежурные терапевты, которые дают персональные рекомендации по здоровому образу жизни, а выездные бригады проводят вакцинацию от гриппа и пневмококка на фоне традиционного осеннего всплеска простудных заболеваний.

Выездной формат обследований активно внедряется в Сургуте для повышения доступности медицины. Подобные акции регулярно проводятся городскими поликлиниками в торгово-развлекательных центрах, а для жителей труднодоступных территорий округа курсирует специализированный диагностические корабли «Николай Пирогов» и «Святитель Лука». Нынешняя кампания отличается от прошлых лет тем, что медицинские чек-апы впервые стали частью крупного развлекательного фестиваля, объединяющего спорт, творчество и заботу о здоровье.

Палатки в Сургуте работают с 8 утра до 8 вечерана восьми общегородских точках, среди которых школы №3, №8 и №9, спорткомплекс «Олимп», лицей №2, гимназия Салманова, исторический парк и школа «Перспектива».

Каждому участнику экспресс-тестирования врачи выдают официальное заключение с результатами обследования. Если у пациента обнаружат критические отклонения от нормы или признаки скрытых патологий, медики помогут оперативно оформить запись на углубленный прием к профильным специалистам в городские поликлиники.