АТОР назвал направления для пляжного отдыха осенью 2026 года

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, какие зарубежные курорты подходят для пляжного отдыха осенью 2026 года. Специалисты сравнили средние температуры воздуха и воды, вероятность дождей и волн, а также наличие прямых рейсов из России.

Так, в сентябре пляжный сезон продолжается в Турции, Тунисе, Абхазии, Грузии, на Маврикии, Сейшелах и Занзибаре. Хорошие условия сохраняются и на востоке Шри-Ланки. На курортах Красного моря – в Египте, Иордании и Израиле – вода остается теплой, однако днем еще сохраняется высокая температура.

В то же время в сентябре погода на некоторых азиатских направлениях остается нестабильной. Дожди и волны возможны на Мальдивах, Хайнане, части курортов Таиланда и Вьетнама.

В октябре условия для пляжного отдыха улучшаются на Красном море и Ближнем Востоке. В частности, комфортнее становится в Египте, Иордании, Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане. В Турции сезон продолжается прежде всего на Анталийском побережье, особенно в первой половине месяца.

При этом в Юго-Восточной Азии начинается смена сезонов: на Фукуоке и некоторых курортах Таиланда условия постепенно улучшаются, а на Самуи, Пхангане и Тао, наоборот, начинается более дождливый период.

В ноябре пляжный отдых все больше смещается в сторону южных и восточных направлений. В число подходящих вариантов АТОР включает Египет, страны Персидского залива, Иорданию, Израиль, Хайнань, Фукуок, Мальдивы, Гоа, юг и юго-запад Шри-Ланки, Маврикий и Сейшелы.

В Таиланде к этому времени обычно улучшаются условия на Пхукете и в Краби, тогда как на Самуи и соседних островах сохраняется более дождливая погода.

А вот в Турции, Тунисе, Абхазии и Грузии к ноябрю пляжный сезон уже заканчивается. Эти направления, по оценке АТОР, осенью больше подходят для экскурсий, SPA и гастрономических поездок.

Аналитики отметили, что эта информация отражает многолетние климатические наблюдения и не является прогнозом погоды на конкретные даты.