Сборная Югры завоевала золото, серебро и бронзу чемпионата России по летнему биатлону

Сборная Югры завоевала медали во всех эстафетных гонках чемпионата России по летнему биатлону. Женские команды взяли золото и бронзу, мужская сборная стала серебряным призером, сообщает РИЦ «Югра».

Победу в женской эстафете одержали Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля и Анастасия Томшина. Бронзовые медали Югре принес второй состав — Анастасия Гришина, Елизавета Насотович, Мария Власова и Карина Пляцок. В мужской эстафете серебро завоевали Олег Домичек, Роман Еремин, Алексей Вагин и Даниил Серохвостов.

«От всей души поздравляю спортсменов и их тренеров! Ваши победы – результат большого труда, упорства и искренней любви к своему делу. Мы вами гордимся!», — написал губернатор Югры Руслан Кухарук.