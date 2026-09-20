В Сургуте молодой врач провел сложную операцию пациентке после ДТП с электросамокатом

В Сургутской травматологической больнице молодой врач Егор Бухаров самостоятельно провел сложную операцию пациентке, пострадавшей после столкновения с электросамокатом. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

53-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе. После столкновения она не смогла подняться, поэтому ее доставили в больницу на скорой помощи. У пациентки диагностировали открытый перелом костей голени со смещением отломков.

Бухаров обработал и ушил рану, выполнил репозицию костных отломков и провел чрескостный остеосинтез по методу Илизарова.

До этого врач проходил ординатуру в травмбольнице и работал в качестве врача-стажера.

«Полноценную профессиональную ответственность молодой специалист принял всего месяц назад. <…> Это дежурство можно считать боевым крещением – экзаменом на самостоятельность, который, по оценке опытных коллег, он выдержал достойно», – рассказали в Сургутской травматологии.

Его наставник, заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 Сергей Глиняный, отметил, что выбранный метод позволяет надежно зафиксировать поврежденные кости и при этом давать конечности дозированную нагрузку.

Сейчас нога пациентки уже опорная, а возможность щадящих нагрузок на раннем этапе помогает снизить риск мышечной атрофии и ограничения подвижности суставов. Однако восстановление после такой травмы займет не менее полугода.

Врачи напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании электросамокатов. Самокатчикам рекомендуют спешиваться перед пешеходными переходами, соблюдать скоростной режим и не ездить вдвоем. Пешеходам советуют не отвлекаться на телефон и использовать не более одного наушника, чтобы слышать происходящее вокруг.

Ранее в опросе СИА-ПРЕСС 44,5% читателей заявили, что ситуация с электросамокатами в Сургуте по сравнению с прошлым сезоном стала хуже.