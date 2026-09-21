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​«Хоть глаз выколи»: сургутяне жалуются на неработающие фонари у дач

Сургутские дачники жалуются на фонари, которые годами не работают

​«Хоть глаз выколи»: сургутяне жалуются на неработающие фонари у дач
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

Жители дачных кооперативов Сургута жалуются на отсутствие уличного освещения. По словам горожан, установленные фонари не работают, а с наступлением темноты передвигаться по дорогам становится небезопасно.

«Два года назад были установлены фонари вдоль главной дороги от СНТ «Энергетик-2», сразу после ж/д переезда и до самого Лесного. Но они проработали буквально две недели! На дороге в темноте ничего не видно, слепят фары встречных машин, люди и особенно дети ходят по обочине дороги на свой страх и риск! Когда наконец-то у нас будет свет? И почему фонари стоят уже два года и не работают?» ‒ написал один из местных жителей анонимно в группе «ЧП Сургут» во ВКонтакте.

К жалобе присоединилась сургутянка Светлана Р. По ее словам, похожая ситуация сложилась в «Прибрежном-1»: опоры установлены, однако освещения на улицах нет: «Сейчас темнеет быстро, вечером вообще ничего не видно».

В администрации Сургута пояснили, что освещение заработает после завершения передачи объекта по концессионному соглашению.

«Для этого необходимо завершить государственную регистрацию права муниципальной собственности и оформить права владения и пользования. Сейчас документация по приему-передаче находится на согласовании: она направлена в «СГЭС» с учетом замечаний», – сообщили в мэрии.

Подобная проблема в Сургуте уже возникала: в конце 2025 года новое освещение временно отключили в 25-м микрорайоне. Тогда администрация также объясняла ситуацию сложностями с регистрацией права собственности и передачей объекта балансодержателю.

На отсутствие света жалуются и жители других дачных кооперативов. Горожанка Ольга М. пишет: «От кольца аэропорта до СНТ «Возрождение» хоть глаз выколи, 13 км. Мы разбились 26 марта, с тех дней столько аварий на этом месте, день через день, а ездят школьные автобусы, полные детьми».

Местная жительница Ирина Н. сообщила о похожей ситуации на улице Западной и Автомобилистов к дачному поселку «Виктория»: «На остановках тоже нет света. Дети учатся до 19 часов и потом вдоль дороги идут в полном мраке. Фонари стоят два года, и провода есть. Толку нет».

Кстати, похожая ситуация сложилась и в ПСОК № 8. В марте СИА-ПРЕСС писал, что установленное там освещение так и не включили. Проблему тогда поднимали депутаты Думы Сургута.

В администрации Сургута пообещали уточнить информацию по другим участкам, на которые пожаловались горожане. Ответ предоставят позже.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 309, комментариев: 0
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