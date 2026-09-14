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Пять кредитов и нечем платить: что делать вместо обращения к «раздолжнителям»

В Банке России рассказали, как снизить долговую нагрузку и договориться сразу с несколькими кредиторами

Пять кредитов и нечем платить: что делать вместо обращения к «раздолжнителям»
Фото Magnific

Когда кредиты и займы давят неподъемным грузом, а денег на их погашение нет, то зачастую на помощь приходят «раздолжнители». Так называют компании или частных специалистов, которые обещают людям быстро и полностью избавиться от долгов. Как «раздолжнители» обманывают людей и что делать, когда есть пять кредитов в разных банках, рассказали эксперты регионального отделения Банка России.

Юридические компании действительно могут помогать людям в сложной ситуации. Например, договариваться с банками о реструктуризации долга или изменении условий выплат. Но среди таких организаций есть и недобросовестные фирмы, которые вводят клиентов в заблуждение. «Раздолжнители» обещают заемщикам то, что не могут гарантировать по закону – полное списание всех долгов или сохранность имущества, предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих услугах, а также об условиях и последствиях процедур банкротства. Такие компании в своей агрессивной рекламе часто говорят, что можно не платить по кредитам сразу после обращения к ним. Но часто их услуги сами по себе не приносят никакой пользы и получается, что люди впустую тратят деньги.

Важно понимать, что как такового избавления от долгов не существует, но есть разные абсолютно рабочие варианты снижения долговой нагрузки и, в крайних случаях, законный институт личного банкротства. Однако банкротство имеет целый ряд серьезных последствий, которые затрагивают финансы, репутацию и карьеру. Например, оно может привести к продаже части имущества, ограничениям на получение новых кредитов, ухудшению кредитной истории и запрету на некоторые виды деятельности. Кроме того, не все долги подлежат списанию.

У любого «раздолжнителя» есть свой коммерческий интерес, бесплатно они работать не будут. И обычно чем больше долг, тем выше их комиссия. Поэтому договориться об отсрочке выплат или реструктуризации задолженности заемщик может попробовать и сам без посредников. При возникновении трудностей с погашением кредита необходимо сразу же обратиться к кредитору и обсудить с ним пути решения проблемы.

Сейчас на рынке есть большое количество инструментов помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, – одни предусмотрены законодательством (например, кредитные каникулы, ипотечные каникулы), а другие предлагают сами кредиторы (реструктуризация, рефинасирование). Ситуация осложняется, когда у человека несколько кредитов в разных банках и микрофинансовых организациях, но и для таких случаев сегодня есть решение. С 2023 года на финансовом рынке действует Стандарт комплексного урегулирования задолженности. Механизм работает следующим образом: если у человека кредиты в нескольких финансовых организациях, и он понимает, что не справляется с ними, то он может прийти в свой банк и попросить реструктурировать долг со всеми кредиторами одновременно. Т.е. вместо того, чтобы взаимодействовать с каждым кредитором в отдельности, нужно подать всего одну заявку. Но для банков применение этого Стандарта является не обязательным, а добровольным.

Вся процедура занимает 30 дней – банки и другие кредиторы договорятся между собой, кому и в каком порядке должник будет выплачивать долги. В результате такого урегулирования происходит пересмотр условий погашения задолженности, снижается ежемесячная финансовая нагрузка на заемщика. Также уменьшается риск судебного взыскания долга.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 43, комментариев: 0
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