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Югра показала один из лучших в России результатов по покупательской способности зарплат

Югра заняла пятое место в России по покупательской способности медианной зарплаты

Югра показала один из лучших в России результатов по покупательской способности зарплат
Фото сгенерировано ИИ

Югра заняла пятое место в России по покупательской способности чистой медианной зарплаты по итогам второго квартала 2026 года. Согласно данным рейтинга регионов, зарплаты жителя округа после уплаты НДФЛ хватает в среднем на 3,76 фиксированного набора товаров и услуг. Чистая медианная зарплата в Югре составила 114 094 рубля в месяц (это значит, что половина работающих жителей региона получает меньше этой суммы, а другая половина — больше). Это в 1,6 раза выше соответствующего показателя по России.

Выше Югры по покупательской способности оказались только Ямал, где зарплаты хватает на 5,07 фиксированного набора, Ненецкий автономный округ с показателем 4,30, а также Магаданская область и Чукотка — по 4,29.

По размеру чистой медианной зарплаты Югра также входит в число регионов, где показатель превышает 100 тысяч рублей. Помимо округа, в эту группу вошли Чукотка, Ямал, Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Москва, Якутия и Мурманская область.

В целом по России во втором квартале 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата превысила 111 тысяч рублей. За год она выросла на 11%, однако темпы роста оказались ниже, чем годом ранее.

Недавно Сургутская агломерация оказалась на втором месте среди всех агломераций страны по уровню экономической эффективности, уступив только Москве.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 255, комментариев: 0
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