В Ханты-Мансийске пройдет Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке

В Ханты-Мансийске с 15 по 20 сентября пройдут Всероссийские соревнования по конкуру и выездке «Кубок Губернатора Югры». Ожидается участие около 170-180 всадников, сообщает in-news.ru. Турнир пройдет в столице региона в третий раз. Впервые на соревнования приехала команда из Хакасии, также третий год подряд участвуют спортсмены из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Участники выступят в двух олимпийских дисциплинах — конкуре и выездке. Всего на турнире разыграют 65 комплектов наград, общий призовой фонд составит 9,75 млн рублей. Наиболее зрелищные старты по конкуру запланированы на 18-20 сентября. 17 сентября пройдет произвольная программа по выездке под музыку. В выходные для зрителей организуют мастер-классы, культурные активности и автосимуляторы.

Главным днем станет 20 сентября, когда пройдет Гран-при с участием сильнейших всадников. После соревнований для зрителей выступит группа The Hatters. Вход на все мероприятия свободный. Прямые трансляции будут доступны на ресурсах СШОР «Мустанг».