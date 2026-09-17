Фестиваль «Звуковая буровая» прошел в Сургутской филармонии

В Сургутской филармонии прошел первый в истории города фестиваль современной академической музыки «Звуковая буровая». Организаторы провели смелый эксперимент, объединив классические традиции и цифровые технологии XXI века, чтобы показать, куда движется музыкальное искусство.

Как отметил замдиректора Сургутской филармонии Юрий Евсеев, академическая сцена меняется: эпоха привычных больших симфонических оркестров уходит в прошлое. Будущее — за крупными ансамблями с привлечением электроники.

Индустриальное название проекта организаторы объясняют метафорой: чтобы понять сложную современную музыку и найти новые культурные блага нашего времени, нужно буквально «бурить» путь к сердцу слушателя. Также в произведениях нашли отражение традиционные северные мотивы.

В афишу вошли сочинения современных российских композиторов. Одним из ключевых событий стало выступление симфонического оркестра с пьесой «В ладу» москвича Олега Пайбердина медитативным произведением о внутреннем балансе и гармонии.

Проект планируют сделать ежегодным. В этом году «Звуковая буровая» состоялась в рамках окружной программы «Югра вместе».