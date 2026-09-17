Тюменская область заключила соглашения с молодежными организациями Италии и Аргентины

Международный клуб дружбы Тюменской области заключил соглашения о сотрудничестве с молодежными организациями Италии и Аргентины. Документы подписали в рамках Международного фестиваля молодежи МФМ-2026, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

От Тюменской области соглашения подписала руководитель клуба Гюнель Бахышова. Итальянскую сторону представил председатель комитета Всемирного фестиваля молодежи Карло Ди Мартино, аргентинскую — директор по коммуникациям обсерватории международных отношений Хуан Игнасио Мояно.

С итальянскими партнерами планируют развивать сотрудничество в энергетике, экономике, образовании и науке. Уже достигнуты предварительные договоренности о совместных семинарах, также итальянская сторона заинтересована в участии в Промышленно-энергетическом форуме TNF.

С организациями Аргентины взаимодействие планируют развивать в молодежной политике, образовании и науке.

«В прошлом году с южноамериканской страной мы провели несколько конференций, на них выступали аргентинские эксперты по перспективным направлениям для Тюменской области. Наши зарубежные коллеги проявляют готовность делиться опытом. Мы, со своей стороны, можем презентовать проекты, разработанные Международным клубом дружбы», — пояснила Гюнель Бахышова.