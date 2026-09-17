В Югре запущена газораспределительная станцию «Каркатеевы» для 170 тысяч жителей

В Нефтеюганском районе ввели в эксплуатацию новую газораспределительную станцию «Каркатеевы», которая должна обеспечить газом около 170 тысяч жителей нескольких населенных пунктов. Команду на подачу сетевого газа дали губернатор Югры Руслан Кухарук и генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский, сообщил глава региона.

Новая система рассчитана на снабжение Нефтеюганска, Пыть-Яха, поселков Каркатеевы и Сингапай, а также села Чеускино. К ней подключат девять котельных, кроме того, создан резерв для подключения более 9,5 тысячи частных домовладений. По словам губернатора, запуск инфраструктуры также снимает ограничения для строительства новых жилых кварталов, школ и поликлиник.

В комплекс вошли газопровод-отвод от компрессорной станции «Южно-Балыкская» до Нефтеюганска протяженностью более 47 километров, станции «Каркатеевы» и «Пыть-Ях», а также межпоселковые сети. Общая длина построенных коммуникаций превышает 130 километров. Систему подключили к магистральному газопроводу «Уренгой — Сургут — Челябинск».

«Это событие по праву можно назвать трудовым подвигом большой профессиональной команды. В знак признания вклада каждого участника проекта вручил благодарственные письма специалистам компании «Газпром», строителям, инженерам и проектировщикам. Спасибо всем, кто вложил в этот значимый для Югры объект свой опыт, силы и знания», — отметил Руслан Кухарук.

Для жителей подключенных населенных пунктов новая система позволит использовать сетевой газ для отопления домов и коммунальных объектов.

Ранее запуск этой станции Руслан Кухарук обсуждал напрямую с главой Газпрома Алексеем Миллером.