В Югре заболеваемость ОРВИ выросла на 86% за неделю

В Югре за неделю с 7 по 13 сентября заболеваемость ОРВИ выросла на 86% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 82 случаев на 10 тысяч населения. Об этом сообщает Роспотребнадзор Югры. Заболеваемость внебольничными пневмониями также увеличилась — на 41,1%. Показатель составил 9,9 случая на 100 тысяч населения, при этом на детей приходится 24,4% заболевших. COVID-19 выявляли с частотой 0,6 случая на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные за неделю случаи протекали в форме ОРВИ.

Мониторинг респираторных вирусов показал, что на 37-й неделе в регионе циркулировали преимущественно негриппозные инфекции. На риновирус пришлось 61,1% выявлений, на парагрипп — 22,2%. Доля коронавирусов, энтеровирусов и метапневмовируса составила по 2,8%.

В Югре также началась вакцинация против гриппа. Прививки в первую очередь рекомендуют детям с шести месяцев, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Вакцинация также предусмотрена для медиков, педагогов, работников торговли, транспорта, сферы услуг, правоохранительных органов и животноводов.