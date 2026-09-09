В Югре ввели режим «Угроза атаки беспилотника» из-за возможного прилета БПЛА

В Югре ввели режим «Угроза атаки беспилотника», сообщает канал «Югра официально». Это означает более близкую угрозу и возможность прилета БПЛА непосредственно на территорию округа.

Предыдущий сигнал «Беспилотная опасность» означал, что беспилотники угрожают соседним регионам. Нынешний режим свидетельствует о том, что угроза приблизилась к территории Югры.

Жителей просят по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «Отбой угрозы атаки беспилотника». Ответственные службы переведены в режим повышенной готовности.

Если человек увидел БПЛА, ему рекомендуют сразу покинуть зону его видимости. В целях безопасности в регионе могут ограничить связь и мобильный интернет. Телефон экстренных служб — 112.