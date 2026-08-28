Школа для детей с особенностями здоровья откроется в Тюмени 1 сентября

В Тюменской области завершается подготовка к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут свыше 256 тысяч учеников – на 3,3 тысячи больше, чем в 2025 году. В регионе откроются четыре новые большие школы: три в Тюмени и одна в поселке Винзили, а также детский сад в жилом комплексе «Ново-Комарово». Особенность этого года – школа для детей с особенностями здоровья.

Губернатор Александр Моор посетил новую школу на улице Красных Зорь в Тюмени, рассчитанную на 1101 учебное место. Ее общая площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. Образовательное учреждение адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь оборудованы кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, сенсорные комнаты и мастерские.

«Объект для города важный: здесь будут учиться дети с особенностями здоровья. Здание получилось просторным и современным. Есть кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, сенсорные комнаты, мастерские. Ребята смогут осваивать ремесленное дело, растениеводство, заниматься в изостудии и изучать театральное мастерство», – отметил Александр Моор.

На прилегающей территории обустроена универсальная спортивная площадка, беговые дорожки и зоны для отдыха и игр.

Образовательная система региона продолжает укреплять позиции. Ряд учебных заведений вошли в число лучших в стране. В 2026 году количество стобалльных результатов ЕГЭ достигло 101 – на 39 больше, чем в прошлом году. Восемь тюменских школьников набрали 200 баллов. Все выпускники и их педагоги получат традиционные финансовые вознаграждения. Численность студентов вузов выросла до 51,7 тысячи человек, учащихся техникумов и колледжей – до 44,3 тысячи.