Три школы Югры вошли в рейтинг лучших школ России по поступлению в вузы

Сразу несколько школ ХМАО вошли в новые рейтинги лучших школ России, составленные рейтинговым агентством RAEX. Югорские образовательные учреждения представлены как в рейтинге по конкурентоспособности выпускников, так и в списке школ по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

В рейтинге по конкурентоспособности выпускников − то есть с учетом доли выпускников, поступивших в ведущие российские университеты, − 86-е место занял Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске.

В рейтинге по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, югорские школы расположились следующим образом:

Лицей Нижневартовска − 296-е место.

Югорский физико-математический лицей-интернат − 319-е место.

Сургутский естественно-научный лицей − 449-е место.

«В рейтинги по конкурентоспособности выпускников вошли школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, тогда как рейтинги по масштабу подготовки учитывают общее количество таких выпускников — без поправки на численность выпуска», − уточнили в RAEX.

Кто оказался в лидерах

Первое место в рейтинге по конкурентоспособности выпускников впервые занял Физико-математический лицей № 31 из Челябинска. Годом ранее он был третьим. На втором месте − СУНЦ МГУ, на третьем − Физтех-лицей имени П. Л. Капицы из Долгопрудного.

В пятерку также вошли Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа».

В рейтинге по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, первое место заняла частная московская общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства. Вторым стал Лицей НИУ ВШЭ, третьей − Бауманская инженерная школа № 1580.

В первой двадцатке рейтинга по конкурентоспособности половину мест заняли московские школы. Еще по одному месту пришлось на школы из Тюмени, Челябинска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани и Саранска.

В рейтинге по количеству поступивших в ведущие вузы Москва представлена еще сильнее: 16 из 20 первых мест заняли столичные школы.

Напомним, что ранее рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России на форуме «Три миссии российского образования». Пятерка лидеров за последние три года не изменилась, лучшим остался Московский государственный университет им. Ломоносова, который удерживает эту позицию с 2012 года, когда рейтинг выпустили впервые. А вот вузы Югры в рейтинг не попали.