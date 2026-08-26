Школьники Сургутского района смогут анонимно сообщать о буллинге и конфликтах

В Сургутском районе для школьников создадут новый сервис для обращений − «Мы поможем». Через него дети смогут рассказать о буллинге, разногласиях с учителями или сверстниками, попросить психологической помощи, сообщить о бытовых проблемах или потере вещей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Главная особенность платформы − анонимность. Обратиться за помощью можно будет без указания имени. В каждой школе разместят большие QR-коды «Мы поможем», по которым ученики смогут перейти на сервис и оставить вопрос, просьбу, предложение или жалобу.

«Платформа будет работать следующим образом: в каждой школе на досках объявлений будет висеть огромный QR-код, который будет называться «Мы поможем». Проходишь по QR-коду, абсолютно анонимно, подчеркну, это важно в нашем понимании, то есть никто не узнает от кого, как и почему собственно, пишется вопрос, запрос, просьба, предложения, жалоба», − подчеркнул директор департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Виталий Щербаков.

По его словам, у детей могут возникать проблемы, которые взрослым кажутся незначительными, но для самого школьника становятся серьезными. При этом ребенок не всегда готов напрямую рассказать о ситуации родителям или учителю.

Полученные сигналы будут отрабатывать специалисты департамента образования, комиссии по делам несовершеннолетних, психологи и представители департамента общественной безопасности. При необходимости к решению проблемы подключат правоохранительные органы.

В администрации рассчитывают, что новый сервис позволит быстрее замечать конфликты и другие проблемы и реагировать на них еще до того, как ситуация серьезно обострится.

Запустить платформу «Мы поможем» планируют до конца сентября.

При этом в районе уже есть возможность сообщить о травле через ГИС «Образование Югры» − в личных кабинетах школьников и родителей работает раздел «Осторожно, буллинг!». Новый сервис станет дополнительным инструментом для помощи детям и профилактики подростковых правонарушений.