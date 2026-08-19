Новый поезд Самара — Новый Уренгой через Сургут запустят в октябре 2026 года

У жителей Сургута появится новый способ добраться до Ямала и Поволжья. С конца октября через город начнет курсировать поезд №144/143 по маршруту Самара — Новый Уренгой. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Первый рейс из Нового Уренгоя отправится 27 октября в 22:54 по местному времени, а из Самары — 30 октября в 13:18. Поезд будет курсировать через день и останавливаться на железнодорожном вокзале Сургута в дневное время.

Маршрут также пройдет через Когалым, Пыть-Ях, Салым, Ульт-Ягун и Куть-Ях. Среди других остановок — Тюмень, Уфа и Челябинск.

В состав поезда войдут купейные и плацкартные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками, а также вагон-ресторан. Предусмотрены специальные места для пассажиров с детьми и маломобильных путешественников. Разрешат и перевозку животных.

Напомним, что этой весной была запущена вторая электричка между Сургутом и Нижневартовском, она также делает остановку в Сургутском районе.