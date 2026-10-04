Жители Югры готовы переезжать ради повышения на работе

Почти 90% работающих жителей Югры готовы рассмотреть переезд в другой регион ради карьерного роста. При этом 38% согласились бы сменить место жительства без раздумий, следует из опроса hh.ru и Группы Ренессанс Страхование.

Еще 46% югорчан готовы переехать, только если новая должность предполагает значительный карьерный рост. Еще 2% согласились бы на переезд неохотно. При этом 12% постарались бы отказаться от такого предложения, а 2% предпочли бы уволиться.

Главным условием для переезда респонденты назвали повышение зарплаты – этот вариант выбрали 89% опрошенных. Также значение имеют более комфортная городская среда и климат – по 51%, интересный профессиональный проект – 44% и более дешевое жилье – 31%.

Среди причин, которые могут помешать переезду, чаще всего называли собственное жилье и необходимость менять привычную инфраструктуру – больницы, школы, детские сады и другие учреждения. Каждый из этих вариантов выбрали по 43% участников опроса.