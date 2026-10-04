ГАИ Югры предупредила водителей о скользких дорогах из-за похолодания

Сегодня, 4 октября, в Югре ожидаются дожди и ночные заморозки. На севере округа температура может опуститься до −9 градусов, а в южных районах пройдут дожди, сообщает Госавтоинспекция Югры.

В ведомстве призвали автомобилистов быть осторожнее: на мокром асфальте снижается сцепление колес с дорогой и увеличивается тормозной путь. Особенно внимательными стоит быть на мостах, путепроводах, эстакадах и возле остановок – при похолодании там может образоваться наледь.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Также перед поездкой стоит проверить состояние шин и дворников.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС писал, что уже завтра, 5 октября, в Сургуте ожидается первый снег с дождем.