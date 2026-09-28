УФАС Югры проверяет сети АЗС «Сибнефтегазкомплект» и «Эталон» на тему ценового сговора

Югорское управление ФАС обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компаний «Сибнефтегазкомплект» и «Эталон». По данным ведомства, с января по май 2026 года они устанавливали и поддерживали одинаковые розничные цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо без экономически обоснованных причин.

Речь идет о признаках запрещенного соглашения между компаниями. Если антимонопольная служба установит нарушение, им могут назначить оборотные штрафы. Вывод о виновности компаний пока не сделан.

Обе сети АЗС принадлежат известным в Сургуте и Югре бизнесменам: «Сибнефтегазкомплект» — Владимиру Башкову, совладельцу строительной компании «ЮВиС», которая в последние годы получает большие бюджетные подряды на дорожные работы и возведение инфраструктуры для НТЦ, а учредителем «Эталона» является Михаил Сердюк, владелец застройщика ДСК-1 и депутат думы Югры (правда, судя по всему, он не попадет в следующий созыв парламента).

В ФАС отмечают, что служба проверяет экономическую обоснованность составляющих цены нефтепродуктов, включая расходы на транспортировку, хранение и сбыт.