Более 477 тысяч пенсионеров Югры получают поддержку Социального фонда

В Югре 477 588 работающих и неработающих пенсионеров получают поддержку регионального отделения Социального фонда России. Помимо пенсии по старости, для жителей старшего возраста предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки и льготы, сообщает региональное отделение СФР.

Две пенсии одновременно. Такое право есть, например, у участников Великой Отечественной войны и людей, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Им могут одновременно назначить государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Ежемесячная денежная выплата. ЕДВ положена гражданам с определенным льготным статусом, в том числе людям с инвалидностью и ветеранам боевых действий. Размер выплаты зависит от категории получателя.

Доплаты к пенсии. Выплаты предусмотрены для пенсионеров, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники. После достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Перерасчет происходит автоматически.

Кстати: с 2025 года выплата по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы заменена надбавкой к их собственной пенсии.

Поддержка работающих пенсионеров. Их страховые пенсии индексируются так же, как у неработающих пенсионеров. Кроме того, ежегодно 1 августа СФР автоматически пересчитывает пенсию с учетом страховых взносов, которые продолжает платить работодатель.

Лекарства, санаторий и бесплатный проезд. Для некоторых льготных категорий доступен набор социальных услуг. В него входят лекарства по рецептам, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Услуги можно получать в натуральной форме либо заменить денежным эквивалентом.

Компенсация поездки на отдых. Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, раз в два года могут получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Льгота распространяется на поездки на личном автомобиле, поезде, автобусе, самолете или водном транспорте.

Получить льготу можно двумя способами: оформить бесплатный проезд до поездки либо самостоятельно купить билеты, а затем обратиться в Отделение СФР по Югре за компенсацией. При этом размер возмещения не может превышать стоимость проезда эконом-классом.