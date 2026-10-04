Ученый назвал пять инфекций, которые могут протекать без температуры

В СМИ и соцсетях все чаще говорят о так называемом «тихом вирусе»: человек чувствует сильную слабость, мучается от боли в горле и сухого кашля, но привычной высокой температуры нет. За подобными симптомами могут скрываться сразу несколько сезонных инфекций, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов.

Одна из них – метапневмовирус. Он поражает дыхательные пути, а иногда и желудочно-кишечный тракт. Среди симптомов – кашель, насморк, боль и першение в горле, слабость и головная боль.

Похожим образом может проявляться аденовирус. При респираторной форме возникают насморк, боль в горле и кашель, однако инфекция также способна поражать глаза и кишечник. Температура обычно практически не повышается или остается невысокой, а у половины заболевших симптомов может не быть вовсе.

Без температуры иногда протекают и сезонные коронавирусы и РСВ. В первом случае среди симптомов могут быть сухой кашель, заложенность носа, слабость и одышка. Респираторно-синцитиальный вирус у большинства взрослых напоминает обычную простуду, однако может быть опасен для маленьких детей.

Еще один возможный виновник – риновирус, самый частый возбудитель обычной простуды. Он вызывает насморк, чихание, першение, боль в горле и сухой кашель, при этом температура чаще остается нормальной или повышается незначительно. Обычно болезнь проходит за семь-десять дней.

При появлении симптомов Литвинов рекомендует обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания. Для профилактики сезонных инфекций нужно чаще мыть руки, проветривать помещения, а в местах скопления людей во время подъема заболеваемости использовать маску.