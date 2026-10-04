Аэропорт Сургута получил новую систему посадки самолетов

В аэропорту Сургута установили новую инструментальную систему посадки ILS 2700. Оборудование поможет самолетам безопасно заходить на посадку при плохой видимости и сложных погодных условиях, сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Система передает экипажу данные об удалении от взлетно-посадочной полосы, а также отклонении от курса и глиссады. Благодаря этому пилоты могут точнее вывести самолет к полосе, когда визуальных ориентиров недостаточно.

Кстати: наружное оборудование новой системы рассчитано на работу при температуре до -50 градусов.

Управлять системой и проводить ее диагностику специалисты аэропорта смогут дистанционно из командно-диспетчерского пункта. Оборудование имеет резервные компоненты, которые автоматически заменяют вышедшие из строя, поэтому локальный сбой не должен останавливать работу всего комплекса.

Ранее СИА-ПРЕСС писал о планах масштабного капитального ремонта аэропорта Сургута. В нем хотят увеличить число стоек регистрации с семи до 16, расширить зоны досмотра и ожидания, а количество телетрапов увеличить с двух до четырех. Стерильная зона ожидания должна вырасти с 632 до 1 685 квадратных метров.