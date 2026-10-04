Сургутяне высадили ели на улицах Гагарина и Дзержинского

В Сургуте сотрудники городских организаций приняли участие в озеленении города. Новые деревья и кустарники появились на улицах Гагарина и Дзержинского.
Сотрудники Сургутского краеведческого музея вместе с представителями других организаций высадили 41 ель вдоль протоки Бардаковка на улице Гагарина.
Фото: Сургутский краеведческий музей / vk.com
Еще один субботник прошел на улице Дзержинского. Там сотрудники «Городских тепловых сетей» и муниципальных учреждений высадили ели, рябины и сирень.
Фото: «Городские тепловые сети» / vk.com
Кстати, для работников теплосетей это не первая подобная акция. Ранее они участвовали в озеленении улиц 30 лет Победы, Республики и проспекта Мира.