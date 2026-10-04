Сургутяне высадили ели на улицах Гагарина и Дзержинского

В Сургуте сотрудники городских организаций приняли участие в озеленении города. Новые деревья и кустарники появились на улицах Гагарина и Дзержинского.

Сотрудники Сургутского краеведческого музея вместе с представителями других организаций высадили 41 ель вдоль протоки Бардаковка на улице Гагарина.

Фото: Сургутский краеведческий музей / vk.com

Еще один субботник прошел на улице Дзержинского. Там сотрудники «Городских тепловых сетей» и муниципальных учреждений высадили ели, рябины и сирень.

Фото: «Городские тепловые сети» / vk.com

Кстати, для работников теплосетей это не первая подобная акция. Ранее они участвовали в озеленении улиц 30 лет Победы, Республики и проспекта Мира.