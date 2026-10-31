Фестиваль «Мы — единый народ!» собрал в Сургуте более 300 участников

В театре СурГУ прошел XV Окружной молодежный фестиваль национальных культур Югры «Мы — единый народ!». Как сообщает «Югра официально», мероприятие объединило более 300 участников из 23 делегаций и около 600 зрителей.

«Исследовательская и творческая деятельность, в которую погружаются обучающиеся во время подготовки к проведению фестиваля, углубляет понимание ценности культурного многообразия нашего региона, страны и мира. Уважение национальных традиций народов усиливает у молодых людей гражданскую ответственность и чувство гордости за свою Родину», — отметил ректор СурГУ Сергей Косенок.

Фестиваль приурочили ко Дню народного единства. Его программа была посвящена единству народов России и молодой семье в Югре — главным региональным темам 2026 года. Участники представили традиции, музыку и обычаи разных народов.

Ранее siapress.ru писал о том, что молодежь Югры начала разрабатывать проекты для укрепления межкультурного диалога. Окружной форум «МосТы» объединил 100 участников из 19 муниципалитетов.