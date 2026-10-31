Полвека назад в Сургуте…

30 сентября 1983 года – первый день добычи знаменитого «Тюменского нефтяного миллиона». А.В. Усольцев и бригада мастера В.Л. Сидорейко. Фото из книги «Жизнь на ветру»

25 октября 1976 года приказом № 251 в составе Западно-Сибирского государственного объединения «ЗапСиббурнефть» образовано второе Сургутское управление буровых работ(УБР-2). Возглавил его Александр Викторович Усольцев, уже имевший в то время за плечами колоссальный опыт освоения месторождений в сложнейших условиях Самотлора.

Из воспоминаний А.В. Усольцева: «Строение для моей конторы: Сургутского УБР-2 – отвели в некотором роде историческое: самый первый барак в Сургуте, построенный еще геологами, к тому времени уже в землю вросший. Перегородки фанерные, из конца в конец все слышно, я уже было хотел сказать секретарше, чтобы она не брала трубку – сам звонок слышу, но потом подумал, что это непорядок: все ж таки – какое ни есть помещение, а это, как сказали бы сейчас, офис, контора.

Я и такому был рад. И крохотному сарайчику во дворе – первый склад в моем хозяйстве. Закрепились мы на плацдарме, пора идти вперед.

Мы – это я и еще 13 человек, которые приехали со мной из Нижневартовска…»

Вместе с Усольцевым пришли высококлассные специалисты, его соратники и единомышленники, среди них – главный технолог Владимир Леонидович Богданов, главный механик Владимир Петрович Шкляр, начальник ЦИТС Юрий Николаевич Гертнер, начальник РИТС Вилорик Петрович Пузырев, главный энергетик Михаил Григорьевич Самсонов и другие.

Первой буровой бригадой управления стала комсомольско-молодежная бригада бурового мастера Виктора Ивановича Щавы, которая в декабре 1976 года в полном составе перешла из Сургутского УБР-1. Бригада приступила к эксплуатационному бурению на Локосовском месторождении, добиралась к месту работы на вертолетах. В 1977 году она пробурила 66156 метров, что тогда было в два раза выше средней проходки в производственном объединении «Сургутнефтегаз».

В январе 1977 года создается первая бригада освоения под руководством Минирадиса Галиевича Мухаметдинова, работавшего до этого мастером подземного ремонта скважин в НГДУ «Октябрьскнефть». Через два месяца коллектив управления пополняет вторая буровая бригада – из числа белорусских нефтяников, под руководством Василия Ивановича Воловодова. Первым для них стал 120-й куст Быстринского месторождения. В 1978 году ей присвоено звание «Лучшая бригада Министерства нефтяной промышленности».

На успехи Сургутского УБР-2 не могло не обратить внимания руководство производственного объединения «Сургутнефтегаз», и в 1978 году совместно с профсоюзным комитетом издается приказ-постановление № 445/9 «О распространении передового опыта работы Сургутского УБР-2».

В августе 1978 года управлением по бурению и секций бурения проведена техническая конференция по рассмотрению положительного опыта работы Сургутского УБР-2 в организации буровых работ и технологии проводки скважин. Отмечено, что коллектив предприятия работает ритмично, все производственные и технико-экономические показатели выполняются тремя буровыми бригадами вместо пяти по плану.

Много славных дел и имен связано со вторым буровым управлением, перечислять их можно бесконечно…

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Между тем на счетчике Сургутской ГРЭС появилась цифра 19 миллиардов 190 миллионов – столько киловатт-часов электроэнергии выработала она с начала пуска.

В первые дни октября 1976 года Сургутская ГРЭС выработала 19 миллиардов 190 миллионов киловатт-часов электроэнергии с начала пуска. Фото из книги «Тюменская энергосистема»

К тому же в нашем прекрасном городе цех кондитерских изделий и безалкогольных напитков выпустил около 280 тонн пряников и 50 тысяч декалитров напитков. Наибольшей популярностью среди последних пользовались «Апельсиновый», «Мандариновый», «Саяны».

В микрорайоне нефтяников открылась новая школа на 960 учащихся.

Сургутский хлебозавод ежедневно выпекал до десяти тонн хлеба трех наименований, а молокозавод отгружал торговым организациям около 30 тонн цельномолочной продукции.

В местной лаборатории научно-исследовательского института сельского хозяйства Зауралья был выведен новый сорт огурцов – «Сургутский тепличный». Стоит отметить, что за летний период 1976 года совхоз «Сургутский» отправил в магазины города 510 центнеров огурцов.

Продукция Сургутского цеха безалкогольных напитков в основном поступала на прилавки местных магазинов. Фото А.Мясникова

Городской пищекомбинат вошел в состав хлебозавода, став одним из его цехов.

Конечно, что уж тут скрывать, по статистике в городе не хватало магазинов на 4970 квадратных метров, столовых (с учетом учебных заведений) на 3334 места, складов для хранения промышленных и продовольственных товаров на 33193 квадратных метра, холодильников на три тысячи тонн, картофелехранилищ на 4452 тонны, хранилищ для хранения фруктов на 3415 тонн.

Но как говорится, не хлебом единым жив человек, — ДК «Геолог» принимал гостей из Болгарии - народный рабочий театр сатиры и юмора из Бургаса. Месяцем раньше, 14 сентября, в кинотеатре «Рубин» состоялся концерт артистов Московского государственного театра оперетты.