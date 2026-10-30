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«ЮТэйр» свяжет Ханты-Мансийск с 11 поселками вертолетными рейсами

«ЮТэйр» запустит вертолетные рейсы из Ханты-Мансийска в 11 поселков района

«ЮТэйр» свяжет Ханты-Мансийск с 11 поселками вертолетными рейсами
Фото t.me/ugra_official

Вертолетные рейсы свяжут Ханты-Мансийск с 11 поселками района после завершения речной навигации. Полеты выполняет компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги», сообщает Стройкомплекс Югры со ссылкой на аэропорт окружной столицы.

Вертолеты будут перевозить пассажиров в межсезонье — до открытия зимних автомобильных дорог. Расписание указано по местному времени.

Маршрут ЮР-967 Ханты-Мансийск — Зенково — Селиярово — Нялинское — Ханты-Мансийск действует с 28 октября:

  • по понедельникам и средам — вылет в 10:40, возвращение в 12:00;
  • во вторую и четвертую пятницу месяца — вылет в 12:40, возвращение в 14:00.

Маршрут ЮР-975 Ханты-Мансийск — Кирпичный — Белогорье — Луговской — Троица — Ханты-Мансийск начнет работать 31 октября:

  • по понедельникам и средам — вылет в 12:40, возвращение в 14:00;
  • по субботам — вылет в 11:40, возвращение в 13:00.

По маршруту ЮР-977 Ханты-Мансийск — Елизарово — Кедровый — Урманный — Ханты-Мансийск вертолеты будут летать с 31 октября по вторникам, четвергам и субботам. Вылет запланирован на 09:00, возвращение — на 10:50.

Рейсы ЮР-969/970 между Ханты-Мансийском и Согомом продолжат выполнять с 1 ноября:

  • по понедельникам и средам — вылет в 08:30, отправление из Согома в 09:15, возвращение в 10:00;
  • в первую, вторую и четвертую пятницу месяца — вылет в 09:00, отправление из Согома в 09:45, возвращение в 10:30.

Ранее мы рассказывали, что «Северречфлот» завершает пассажирскую навигацию в Югре. Последние речные рейсы по региональным маршрутам запланировали на период с 18 октября по 1 ноября.


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Сегодня в 19:15, просмотров: 199, комментариев: 0
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