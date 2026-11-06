Житель Когалыма получил условный срок за нападение с химическим веществом

Когалымский городской суд назначил местному жителю один год и шесть месяцев лишения свободы условно за нападение на женщину с химическим веществом. Испытательный срок составил один год, сообщает пресс-служба судов Югры.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в квартире дома на улице Югорской. Во время конфликта мужчина облил женщину из медицинского шприца неустановленным химическим веществом, предположительно азотной кислотой.

Женщина получила ожоги лица, груди и правой руки II степени. Общая площадь поражения составила около 10% поверхности тела. Химическое вещество также повредило роговицу и конъюнктивальный мешок левого глаза, из-за чего острота зрения снизилась до 0,1.

Суд квалифицировал полученные повреждения как травмы средней степени тяжести, которые привели к стойкой утрате менее трети общей трудоспособности. Обвиняемый признал вину частично. Приговор вступил в законную силу.

Ранее siapress.ru рассказывал, что жительница Нягани получила условный срок за нападение с ножом на сожителя дочери. Суд назначил ей три года условно с испытательным сроком два года.