Зерновыми и зернобобовыми засеяно 583 тысячи гектаров в Тюменской области

Тюменская область завершила посевные работы в срок, сообщил губернатор Александр Моор. По словам главы региона, хорошая погода позволила сельхозпредприятиям закончить кампанию по графику.

В общей сложности яровой сев проведен на площади более 741 тысячи гектаров. Зерновыми и зернобобовыми культурами – пшеницей, овсом, ячменем, горохом, кукурузой и гречихой – засеяно 583 тысячи гектаров. По техническим культурам аграрии перевыполнили первоначальный план, посеяв более 83 тысяч гектаров. Посажено около 6,4 тысячи гектаров картофеля и более 1,1 тысячи гектаров овощей.

Посевные площади в Тюменской области в 2026 году сопоставимы с прошлогодними – почти 1 миллион гектаров. Более 70% из них традиционно занято зерновыми и зернобобовыми.

На финишной прямой кампании, по состоянию на 18 июня, яровой сев был проведен на 98% запланированных площадей, а общая засеянная площадь превысила 732 тысячи гектаров. Уже тогда семь муниципальных округов полностью завершили работы. В лидерах по темпам – хозяйства Викуловского, Юргинского и Заводоуковского округов.

Сейчас аграрии региона сосредоточили усилия на защите посевов от вредителей и химической прополке. Параллельно ведется заготовка кормов. «Работы в полях не заканчиваются. Задача – вырастить достойный урожай», – подчеркнул Александр Моор.