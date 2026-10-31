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ФНС запустила скоринговую программу, чтобы вылавливать скрывающих доходы самозанятых

Налоговая служба стала лучше искать скрывающих доходы самозанятых

ФНС запустила скоринговую программу, чтобы вылавливать скрывающих доходы самозанятых
Фото сгенерировано ИИ

Федеральная налоговая служба начала тестировать скоринговую модель для выявления самозанятых, которые скрывают реальные доходы. О запуске системы в регионах сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, передают «Известия».

Алгоритм анализирует действия плательщиков налога на профессиональный доход в приложении «Мой налог». В зону внимания попадут пользователи, которые систематически аннулируют сформированные чеки. Система также учитывает случаи, когда отмену проводит партнер самозанятого — банк или цифровая платформа.

За девять месяцев 2026 года налоговая служба привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около трех тысяч самозанятых. Общая сумма выявленных нарушений достигла примерно 300 млн рублей.

При первом нарушении самозанятому грозит штраф в размере 20% от суммы скрытой операции. Если нарушение повторится в течение шести месяцев, взыскание составит всю сумму, на которую не сформировали или незаконно отменили чек.

По данным ФНС, в августе 2026 года доходы самозанятых составили 292 млрд рублей — на 11,2 млрд меньше, чем месяцем ранее. Налоговые поступления от плательщиков НПД сократились на 614 млн рублей.

Ранее siapress.ru писал о том, как самозанятым работать в 2026 году без штрафов. В частности, после получения оплаты исполнитель обязан сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его заказчику.


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31 октября в 10:37, просмотров: 523, комментариев: 0
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