Налоговая служба стала лучше искать скрывающих доходы самозанятых

Федеральная налоговая служба начала тестировать скоринговую модель для выявления самозанятых, которые скрывают реальные доходы. О запуске системы в регионах сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, передают «Известия».

Алгоритм анализирует действия плательщиков налога на профессиональный доход в приложении «Мой налог». В зону внимания попадут пользователи, которые систематически аннулируют сформированные чеки. Система также учитывает случаи, когда отмену проводит партнер самозанятого — банк или цифровая платформа.

За девять месяцев 2026 года налоговая служба привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около трех тысяч самозанятых. Общая сумма выявленных нарушений достигла примерно 300 млн рублей.

При первом нарушении самозанятому грозит штраф в размере 20% от суммы скрытой операции. Если нарушение повторится в течение шести месяцев, взыскание составит всю сумму, на которую не сформировали или незаконно отменили чек.

По данным ФНС, в августе 2026 года доходы самозанятых составили 292 млрд рублей — на 11,2 млрд меньше, чем месяцем ранее. Налоговые поступления от плательщиков НПД сократились на 614 млн рублей.

Ранее siapress.ru писал о том, как самозанятым работать в 2026 году без штрафов. В частности, после получения оплаты исполнитель обязан сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его заказчику.