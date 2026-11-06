Сургутский район создаст 30 муниципальных ИИ-сервисов на платформе «Торум»

Сургутский район формирует систему из 30 муниципальных сервисов с искусственным интеллектом. Четыре цифровых решения уже запустили, еще 26 находятся на разных этапах разработки, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Проекты создают на базе муниципальной платформы «Торум» в рамках стратегии цифровой трансформации Сургутского района на 2026-2030 годы. Документ получил диплом II степени на VII Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги».

Первый этап предусматривает автоматизацию внутренних процессов администрации. В дальнейшем доступ к сервисам планируют предоставить жителям и бизнесу, а также учреждениям и поселениям района.

Уже работающие решения помогают готовить закупочную документацию, отслеживать цены на социально значимые товары, сверять документы и удалять из них персональные данные. Например, система может сопоставить характеристики продукции с требованиями закупки и сформировать перечень необходимых параметров.

По предварительным расчетам, первые сервисы позволят высвободить около 2 730 человеко-часов без увеличения нагрузки на сотрудников. Среди разрабатываемых проектов – система контроля исполнения поручений и инструменты оценки кадрового потенциала.

Задачи для автоматизации отбирают по охвату процесса, частоте выполнения, скорости реализации и доле операций, которые можно передать нейросети. При этом окончательные решения и ответственность за них сохраняются за специалистами.

Ранее siapress.ru рассказывал, что участники форума «Северный импульс» подготовили предложения по внедрению искусственного интеллекта в муниципальное управление. Итоговые инициативы направили в федеральные министерства и правительство Югры.