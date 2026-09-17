На фестивале «Тюменская осень» выступят 20 творческих коллективов

В Тюмени 19 сентября на площадках фестиваля «Тюменская осень» выступят 20 коллективов муниципальных учреждений культуры и около 50 артистов концертно-театрального объединения. Сам фестиваль пройдет с 18 по 20 сентября ежедневно с 8:00 до 20:00, сообщает Vsluh.ru.

Концертная программа в субботу начнется с 10:00. На сцену выйдут фольклорные ансамбли «Росстань» и «Ленок», ансамбль казачьей песни «Атаманский причал», а также коллективы «Русские напевы» и «Родные просторы». «На разных площадках выступят коллективы муниципальных учреждений культуры, те, которые зрители уже встречают на ура, народные и любительские коллективы», — рассказала директор департамента культуры Ирина Алексеева.

В программе также заявлены профессиональные артисты Наталья Малаенко, Александр Гайнутдинов, Ирина Вайланд, Евгений Петропавловский и другие исполнители. Возрастных ограничений для зрителей нет.

На сайте «Тюменской осени» можно найти ближайшую площадку, указав адрес своего дома. Помимо концертов, в программе предусмотрены фестиваль «Поющий город», гастрономические мероприятия, «Палатки здоровья» и викторина «Знай свой край».

Глава города Максим Афанасьев также сообщил, что с 18 по 20 сентября все городские парковки Тюмени будут бесплатными.