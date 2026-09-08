В Тобольске инвесторам предложили 33 инвестпроекта

В Тобольске подготовили 33 инвестиционных предложения для бизнеса. Среди них гостиный двор, девичье приходское училище, парк аттракционов «Менделеев-парк» и другие объекты, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Часть предложений касается объектов культурного наследия, которым требуется реставрация. Предпринимателям их могут передавать за символическую плату — 1 рубль.

Поддержку инвесторам оказывают администрация Тобольска и Инвестиционное агентство Тюменской области. Как рассказал заместитель главы города Владимир Пономарев, мастер-план «Тобольск — ключ к Сибири» должен усилить привлекательность исторического центра для бизнеса и туристов.

Сейчас в городе за счет частных инвесторов восстанавливают 17 объектов культурного наследия, еще три проекта реализованы совместно с ДОМ.РФ.

К крупным проектам относятся гостиница «КОСМОС» и отель со СПА-центром. Общий объем инвестиций составляет 3,6 млрд рублей, планируется создать 137 рабочих мест.

За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал Тобольска превысил 300 млрд рублей. Турпоток вырос на 50%, число субъектов малого и среднего бизнеса — на 13%, оборот общественного питания — на 60%.