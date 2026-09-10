Депутат Сургута проверил строительство новых участков улицы Усольцева

В Сургуте продолжается строительство двух участков дороги по улице Усольцева. Первый – от улицы Есенина до улицы Шидловского, второй – от улицы Усольцева до улицы Крылова. Завершить работы на обоих объектах планируют до конца 2026 года. Ход строительства проверил депутат Думы Сургута Богдан Гужва.

Участок от Есенина до Шидловского будет четырехполосным, его протяженность составит 274 метра. Второй участок, ведущий от Усольцева до Крылова, будет двухполосным и протянется на 388 метров. На обоих предусмотрены тротуары, велодорожки, ливневая канализация и инженерные сети.

Новая дорога от Есенина до Шидловского обеспечит сквозной проезд между улицами. Ожидается, что это позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на соседние улицы Крылова и Семена Билецкого.

Богдан Гужва рассказал, что занимается вопросами развития этой территории около десяти лет. По его словам, строительство Усольцева и Шидловского необходимо не только для автомобилистов, но и для обеспечения нормальной пешеходной доступности внутри микрорайонов:

«Эти улицы необходимо построить для того, чтобы в полной мере была обеспечена транспортная и пешеходная доступность микрорайонов, чтобы дети могли ходить в школу, люди – к остановкам. До этого здесь использовались временные решения».

При строительстве, по словам депутата, постарались учесть запросы жителей. Помимо тротуаров и велодорожек, здесь предусмотрены автобусные остановки и парковка:«Парковка – на 50 машиномест. Это максимум, который можно было сделать с учетом проходящих здесь магистральных сетей».

Гужва считает, что развитие дорожной сети поможет снизить нагрузку на соседние улицы. При этом для сокращения автомобильного трафика, по его мнению, необходимо развивать и социальную инфраструктуру непосредственно в жилых районах, чтобы сургутянам не приходилось регулярно ездить в центральную часть города.