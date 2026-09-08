Югорчане смогут через Госуслуги заказать помощь волонтеров при голосовании

Жители Югры смогут заранее запросить помощь волонтеров на избирательных участках через портал Госуслуг. Сервис будет работать в рамках Единого дня голосования 18-20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Югры. Воспользоваться услугой могут избиратели, которым сложно самостоятельно посетить участок. В их числе люди с инвалидностью, пожилые граждане, многодетные родители, а также те, кто приходит голосовать с ребенком до семи лет или с детской коляской.

Чтобы оформить заявку, нужно авторизоваться на Госуслугах, перейти в раздел «Мои выборы» и выбрать сервис «Волонтеры на избирательном участке». Пользователю необходимо проверить персональные данные и указать причину, по которой требуется помощь.

Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 14 сентября. Статус обращения будет отображаться в личном кабинете. В дни голосования волонтеры встретят избирателей на участке, помогут сориентироваться, сопроводят до места голосования или к членам участковой комиссии.

Члены комиссий и добровольцы предварительно прошли обучение по работе с маломобильными гражданами и другими категориями избирателей, которым может потребоваться поддержка.