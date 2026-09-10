Югра в рейтинге перспектив трудоустройства оказалась в топ-30 России

Югра заняла 27-е место в рейтинге наиболее перспективных регионов России для трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года. Медианная предлагаемая зарплата в округе составила 89,8 тысячи рублей, следует из данных hh.ru. Регион набрал 73 балла. Предлагаемая работодателями зарплата более чем в четыре раза превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения в Югре, который составляет 22,1 тысячи рублей. Уровень безработицы в округе оценивается в 1%. При этом 12,7% соискателей из Югры рассматривают возможность трудоустройства за пределами региона.

Среди регионов Урала выше всего в рейтинге расположился ЯНАО, занявший 13-е место. Свердловская область находится на 17-й позиции, Челябинская область — на 26-й. Таким образом, Югра уступила соседней Челябинской области одну строчку.

Первое место в общероссийском рейтинге сохранил Татарстан с результатом 87,4 балла. Медианная предлагаемая зарплата там составляет 81,4 тысячи рублей при прожиточном минимуме 16,1 тысячи рублей. Безработица находится на уровне 1,7%, а искать работу за пределами республики готовы 10,8% соискателей.

На втором месте расположился Башкортостан с 83 баллами. Медианная зарплата в регионе достигает 80,4 тысячи рублей, уровень безработицы составляет 1,6%. Доля жителей, рассматривающих трудоустройство в других регионах, — 10,3%.

Тройку лидеров замыкает Амурская область с 82,3 балла. Здесь зафиксирована медианная предлагаемая зарплата в 97,6 тысячи рублей и безработица на уровне 1,2%. Работу за пределами региона рассматривают 8,9% соискателей.

В первую пятерку также вошли Калужская область с 79,6 балла и Санкт-Петербург с 79,2 балла. Северная столица поднялась с восьмого на пятое место. Москва набрала 78 баллов и заняла девятую строчку, улучшив позицию на два пункта.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что тройка наиболее перспективных регионов не изменилась по сравнению с началом года. По ее оценке, лидирующие территории сочетают сразу несколько благоприятных для работников факторов: низкую безработицу, высокий уровень предлагаемых доходов и развитые локальные рынки труда.

В Татарстане, Башкортостане и Амурской области при этом снизилась доля соискателей, готовых переехать ради работы. В hh.ru связывают это с тем, что жители этих регионов имеют достаточно возможностей для трудоустройства и карьерного развития без смены места жительства.