Дети в России проводят в социальных сетях в среднем 88 минут в день

Дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день, а максимального значения показатель достигает в 13 лет — примерно 100 минут. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анализ сервиса «Где мои дети» за период с 18 февраля по 17 августа 2026 года.

В недельную выборку в среднем входило около 38,4 тысячи детей в возрасте от одного года до 17 лет, у которых было зафиксировано использование социальных сетей. В возрасте 7-10 лет дети проводят там 83-86 минут в день, к 11 годам показатель увеличивается до 92 минут.

После 14 лет время постепенно сокращается и к 17 годам составляет около 74 минут. При этом в 7-10 лет больше времени в соцсетях проводят девочки, а в возрасте 11-16 лет — мальчики.

Самой популярной соцсетью среди детей по суммарному времени использования оказался TikTok. За шесть месяцев участники исследования провели в нем 824 тысячи часов. На втором месте находится Likee с 399 тысячами часов, далее идут VK — 114 тысяч часов и TikTok Lite — 82 тысячи часов.

Семейный психолог платформы Alter Елена Кандыбина считает, что полтора часа в день сами по себе не свидетельствуют о проблемном использовании соцсетей. По ее словам, одинаковое время в приложениях может по-разному влиять на подростков, а социальные сети иногда становятся способом справляться с тревогой, одиночеством или сниженным настроением.

Заместитель декана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева связывает пик использования соцсетей в 11-13 лет с высокой значимостью общения со сверстниками и социального сравнения. В этом возрасте особенно востребованы мгновенная обратная связь, лайки и ощущение принадлежности к группе.

К 14-15 годам, по ее словам, у подростков начинает активнее формироваться критическое мышление, расширяется круг реальных интересов и растет учебная нагрузка. Снижение времени в соцсетях к 17 годам специалист считает признаком развития регуляторных функций.