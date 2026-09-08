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Тюменский техникум готовит почти 700 студентов по запросам строительных компаний

Тюменская область запустила подготовку 690 студентов для строительной отрасли

Тюменский техникум готовит почти 700 студентов по запросам строительных компаний
Фото t.me/av_moor

В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства 690 студентов начали обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет». Они распределены по 23 группам и осваивают девять профессий и специальностей, сформированных с учетом запросов строительных компаний. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Накануне техникум посетил губернатор региона Александр Моор. Он осмотрел современные мастерские и лаборатории, созданные в рамках кластера среднего профессионального образования «Строительная отрасль», а также пообщался со студентами и преподавателями.

В учебных корпусах уже отремонтировали помещения на улице Игримской и приобрели специализированное оборудование. В техникуме работают мастерские по сантехнике, отоплению, сварке, электромонтажу, эксплуатации домов и информационному моделированию.

«Отрасль сегодня меняется, технологии сильно меняются, и нужны люди, владеющие современными технологиями. Без взаимодействия сложно готовить специалистов с нужными навыками. Наш техникум активно сотрудничает с основными застройщиками – они участвуют в разработке учебных программ, создают лаборатории, помогают приобретать оборудование», — подчеркнул губернатор.

Кластер создали на основе соглашения, которое в 2025 году заключили правительство Тюменской области, департамент образования и науки, четыре крупных строительных компании и шесть профессиональных образовательных организаций.

Всего в техникуме обучаются более 4 тысяч студентов, работают 135 преподавателей и мастеров производственного обучения. Ежегодно учреждение выпускает около тысячи специалистов, при этом 96% выпускников трудоустраиваются по специальности.


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08 сентября в 12:38, просмотров: 672, комментариев: 0
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