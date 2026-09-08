Тюменская область запустила подготовку 690 студентов для строительной отрасли

В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства 690 студентов начали обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет». Они распределены по 23 группам и осваивают девять профессий и специальностей, сформированных с учетом запросов строительных компаний. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Накануне техникум посетил губернатор региона Александр Моор. Он осмотрел современные мастерские и лаборатории, созданные в рамках кластера среднего профессионального образования «Строительная отрасль», а также пообщался со студентами и преподавателями.

В учебных корпусах уже отремонтировали помещения на улице Игримской и приобрели специализированное оборудование. В техникуме работают мастерские по сантехнике, отоплению, сварке, электромонтажу, эксплуатации домов и информационному моделированию.

«Отрасль сегодня меняется, технологии сильно меняются, и нужны люди, владеющие современными технологиями. Без взаимодействия сложно готовить специалистов с нужными навыками. Наш техникум активно сотрудничает с основными застройщиками – они участвуют в разработке учебных программ, создают лаборатории, помогают приобретать оборудование», — подчеркнул губернатор.

Кластер создали на основе соглашения, которое в 2025 году заключили правительство Тюменской области, департамент образования и науки, четыре крупных строительных компании и шесть профессиональных образовательных организаций.

Всего в техникуме обучаются более 4 тысяч студентов, работают 135 преподавателей и мастеров производственного обучения. Ежегодно учреждение выпускает около тысячи специалистов, при этом 96% выпускников трудоустраиваются по специальности.