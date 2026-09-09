С начала года в России спрос на потребительские кредиты вырос на 63 процента

Россияне получили в банках страны почти 3,5 трлн рублей кредитов наличными с начала этого года. Сумма оказалась на 63% больше, чем в аналогичном периоде 2025. В августе спрос на потребительские кредиты в России был сопоставим с июльскими показателями, но на 40% больше, чем год назад, как сообщает пресс-служба ВТБ.

«В июле и августе динамика замедлилась, сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор»,— отмечает заместитель руководителя розничного направления банка Роман Шаехов.

По его прогнозам, в сентябре спрос и выдачи вырастут за счет не импульсивных решений, а прагматичных запросов людей. Это ремонт и покупка жилья, обновление автомобиля и рефинансирование. Такая структура спроса исключает риски перегрева в кредитовании, считает топ-менеджер ВТБ.

Потребительские кредиты в этом году станут популярнее ипотеки и автокредитов. По итогам года объем их выдачи в стране вырастет на 66%.

Ранее мы рассказывали, что объем автокредитования в России с начала года вырос на 30 процентов и составил в абсолютных цифрах 1,2 трлн рублей.