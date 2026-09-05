В Сургуте 12-13 сентября пройдет ярмарка «Товары земли Югорской»

Более 150 производителей со всей Югры представят свою продукцию на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте. Она пройдет 12-13 сентября на Центральной площади одновременно со Всероссийским патриотическим фестивалем «Русское лето» #ZaРоссию, сообщает администрация Сургута.

На торговых рядах можно будет приобрести рыбу, мясную продукцию и полуфабрикаты, ягоды, грибы, кедровые орехи, мед и продукты пчеловодства. Также производители привезут молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, изделия народных промыслов и дизайнерскую одежду. Часть представленных товаров отмечена знаками качества «Органик», «Халяль», «Сделано в Югре!» и «Сделано в России».

Помимо ярмарки, для сургутян и гостей города подготовят концертные программы, творческие мастер-классы и спортивные мероприятия для всей семьи.

Мероприятия пройдут на Центральной площади на пересечении улицы Университетской и проспекта Ленина. Ярмарка будет работать 12-13 сентября с 11:00 до 20:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

В первый раз «Товары земли Югорской» прошла в сентябре 2025 года и собрала около 60 тысяч участников — мы разбирали, что это значит и как это мероприятие можно улучшить.