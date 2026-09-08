Депутаты Сургута потребовали завершить ледовую арену в Хоззоне до конца года

Спорткомплекс с искусственным льдом в микрорайоне Хоззона в Сургуте планируют достроить в четвертом квартале 2026 года. Ранее объект рассчитывали сдать в июле, однако сроки сдвинулись. Ход строительства обсудили депутаты на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике.

Сейчас готовность спорткомплекса составляет около 80%. Наружные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации выполнены полностью, отделочные работы – на 86%, наружные сети теплоснабжения – на 83%, благоустройство территории – на 65%. Конструкции ледовой арены смонтированы на 20%.

Для комплекса уже изготовили холодильную установку для искусственного льда, закупили системы охлаждения и заморозки, хоккейные корты и необходимое для них оборудование. Также на объект поставляют медицинское оборудование и офисную технику, указала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Эльвира Рахматуллина.

«В настоящее время на объекте проводится проверка Жилстройнадзора, которая завершится 11 сентября. По ее результатам будет понятно, потребуется ли продлевать срок строительства и будут ли замечания к выполненным работам», ‒ сообщили представители власти.

Депутат Эмилия Трапезникова поинтересовалась, успеют ли строители завершить наружные сети до наступления холодов.

В администрации заверили, что подключить объект к тепло- и водоснабжению намерены уже в сентябре: «Переходить в зимний период мы не намерены. Это в принципе недопустимо. Изначально планировали в июле, но у концессионера есть определенные проблемы с мобилизацией рабочей силы на стройплощадке. У нас объект должен завершиться в этом году. В любом случае».

Спорткомплекс стал последним из пяти объектов, которые строят в рамках четырех концессионных соглашений, заключенных городом в 2022 году. Остальные четыре уже закреплены за муниципальными учреждениями. Стоимость концессионного соглашения по этому объекту составляет 552 млн рублей.