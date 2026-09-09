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В Тюмени на базе поликлиники открыт центр амбулаторной онкологической помощи

В Тюмени открыли центр амбулаторной онкологической помощи для 130 тысяч жителей

В Тюмени на базе поликлиники открыт центр амбулаторной онкологической помощи
Фото t.me/av_moor

На базе тюменской поликлиники №17 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи, который сможет обслуживать более 130 тысяч жителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В числе потенциальных пациентов центра — около 7,2 тысячи человек, которые уже находятся под наблюдением из-за злокачественных новообразований. Получать помощь здесь также смогут жители, прикрепленные к поликлинике №13, медицинскому университету и «РЖД Медицина».

Перед открытием подразделения за счет региональной субсидии отремонтировали помещения и закупили оборудование. Центр получил видеогастро- и колоноскопы, бронхоскопическую установку, цистоскоп, аппараты для анестезии и современные УЗИ-системы.

Новое подразделение осмотрела вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. «Рак сегодня "молодеет". Чем быстрее мы будем реагировать на задачи, которые он перед нами ставит, тем больше людей мы спасем. Главное - его вовремя найти и сделать все возможное. Также важно поменять отношение человека: развернуть на более позитивное. Пациент придет, ему все сделают, он пойдет домой. Помощь оказывается амбулаторно. Поэтому важно, чтобы такие центры у нас открывались», — вице-губернатор.

Всего в Тюменской области сейчас работают девять Центров амбулаторной онкологической помощи, четыре из них находятся в Тюмени. Их создают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».


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09 сентября в 16:38, просмотров: 691, комментариев: 0
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