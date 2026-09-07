В Сургуте на ремонт деревянной церкви деньги нашлись мгновенно, на Дом пионеров их нет

Построенная чуть более 20 лет назад деревянная церковь в «Старом Сургуте» признана аварийной, и город уже выделил деньги на проект ее ремонта. В то же время буквально напротив, на другом берегу Саймы, стоит здание первой сургутской школы, ныне известное как Дом пионеров. Он был построен намного раньше, и аварийным был признан более 10 лет назад. Но по нему никакого решения нет. Об этом пишет в своем блоге сургутянин Альберт Леонов.

Меняются времена, меняются и приоритеты.

Что может быть общего между Сургутским Домом пионеров и деревянной церковью в Старом Сургуте? Казалось бы, два разных по исполнению, наполнению объекта. Дом пионеров, построенный давно, носил ту же функцию, что церковь. С той только разницей, называемой атеизмом. Занимался воспитанием подрастающего поколения, обучал разным прикладным и культурным делам. Учил быть добрыми и отзывчивыми, уважению старших и защите детей. Все то же самое, что церковь в Старом Сургуте. Единственной разницей — не изучали закон Божий и не пели псалмы.

И как поступает власть в тот момент, когда требуется ее помощь? Как она, власть, расставляет приоритеты? Вроде два общественно значимых учреждения. Оба учили доброму и светлому. Но почему одному отдается предпочтение, другое стоит заброшенное?

Что нам, обществу, важнее? Многие помнят Дом пионеров как место, где они занимались в кружках и секциях. Может, кто первый раз испытал чувство влюбленности. Где собирались друзья и единомышленники. Это то, что называется памятью. Совсем недавнее прошлое. Это прошлое понятно.

Тогда почему прошлое не восстанавливается? Память — это то чувство и те эмоции, следующие за человеком всю жизнь. Где малейший намек или образ — сразу отображается тема, что происходило когда-то. Прошлое передается из поколения в поколение. Из него получаются легенды, складываются былины. Передается из уст в уста. Что мы передадим тем, кто будет жить или уже живет в юном возрасте? Какие остатки былого у нас есть?

Дом купца Клепикова? Музей Фармана Салманова? Какие еще места могут напомнить? ДК «Строитель» снесли. «Аврору» — еще нет понимания, что будет. И будет ли вообще. Здания старых школ, построенные более 20-30 лет назад? А вы вспомните, когда проходишь с ребятишкой возле школы или ведешь в первый класс в ту самую школу, где сам учился? Какие эмоции и воспоминания возникают?

Городская власть обязана равноудаленно подходить к ремонту и восстановлению, реставрации, не давая приоритеты одним перед другими.